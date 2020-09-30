Lige damga vuracağız!

Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, birçok önemli konuya değindi. Bordo-mavili kulübün başkanı geçen sezon olduğu gibi yine herkesin konuşacağı bir takım oluşturduklarını belirtti. Ağaoğlu "Biz taraftarımıza bir söz verdik. Trabzonspor'u her zaman yarışın içinde tutacağız dedik. Bu sözümüzü de tutmaya çalışıyoruz. Bu aşamada camianın bize destek vermesi gerekiyor. Sabrın sonu selamettir. Sabredersek sağ salim arzuladığımız limana ulaşacağız" dedi.

KADROMUZ GÜÇLÜ

Ahmet Ağaoğlu, giden oyuncuların yerini daha uygun isimlerle doldurduklarını kaydetti. Ağaoğlu "Flavio, Baker, Marlon, Edgar, Diabate, Afobe gibi isimleri transfer etti. Kadromuzu güçlendirdik. Talihsiz bir sakatlık yaşamasaydı Trondsen'in de bize büyük katkıları olacaktı. Onun da ikinci yarıya hazır olacağını düşünüyorum. Tüm transferlerimiz hem Süper Lig'in hem Avrupa'nın dikkatle takip edeceğiz isimler. Şimdiden konuşulmaya başlandı bile" ifadelerini kullandı.

1.1 MİLYAR TL ÖDEME YAPTIK

"Nisan 2018'de koltuğa oturduğumuzda 900 milyon TL borcumuz vardı. O günkü kur 185 milyon euro ediyor. 30 Haziran 2020 itibarıyla borcumuz yine 900 milyon TL civarında. Güncel kur üzerinden 110 mliyon euro. Yani göreve geldiğimizden buna ödediğimzi para 1.1 milyar TL'nin üzerinde. Günde ortalama 1.2 milyon TL ödeme yapmışız. Eski anlayış ile devam etsek borcumuz 2 milyar TL'nin üzerine çıkardı. Bu Trabzonspor ailesinin hep birlikte başarısıdır. 7 yıl sonra borçsuz bir Trabzonspor olacağını ümit ediyoruz"

DİĞER KULÜPLERE GÖRE BAŞARILIYIZ

"Göreve geldiğimizde Trabzonspor futbolcu üretecek, yetiştirecek, değerlendirecek ve satacak bir kulüp haline gelecek demiştik. Bu çizgimizde devam ediyoruz. 2.5 yılda 38 futbolcu transfer ettik. 13.2 milyon euro bonservis ödedik. 3.7 miylon euro da menajerlere verdik. Yine aynı süreçte Burak Yılmaz, Sörloth, Yusuf Yazıcı, Juraj Kucka, Okay Yokuşlu, Bero, Castillo ve diğer isimlerin satışından 44.3 milyon euro gelir elde ettik. Yani harcadığımızın 2.5 katını kazandık. Bunları yaparken Türkiye Kupası'nı kazandık. Diğer kulüplerin harcadığı paralara, elde ettikleri puanlara bakarsanız ülkenin en başarılı ekibi biziz"

GELİRLERİMİZ YÜZDE 50 ARTTI

"Göreve geldiğimizde Çin'den ABD'ye kadar biriken bonservis ve menajerlik ödemeleri, FIFA, UEFA ve TFF'de dosyalarımız vardı. Sloganımızdaki gibi yan yana durduk. Doğru planlama ve adımlarla gelirlerimizde yüzde 50 artış oldu. Bu sezon bilet, kombine, forma ve maç günü gelirlerimiz yok ancak yine 150 milyon TL'yi aşan ticari gelir sağladık"

AHMET AĞAOĞLU'NA GÖRE MALİ BAŞARININ 3 SIRRI

-Tüzüğe eklenen, bütçenin yüzde 10'unun üzerinden yapılan harcamalardan yönetim kurulu şahsen sorumludur maddesi.

-Ekonomik disiplinden hiç kopmamak.

-Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma.