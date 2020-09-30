Lider Edgar

Ancak bordo-mavililer beklenilen stoper transferlerini gerçekleştiremeyince Edgar Le forma bulmuştu. 26 yaşındaki stoper oynadığı başarılı futbolla transfer planlarını değiştirdi. İki maçtır 11'de başlayan ve savunmanın doğal lideri konumuna gelen Portekizli oyuncu sınıfı geçti. Teknik direktör Eddie Newton da defansa 2 takviyeye gerek olmadığını belirtti. Edgar'ın partneri olacak 1 ismin yeteceğini söyledi.

YÜZDE 96 PAS İSABETİ

Edgar Le, Yeni Malatyaspor mücadelesinde oynadığı futbolla alkış aldı. 49 defa topla buluştu. 45 pasta yüzde 96'lık isabet sağladı. Sadece 2 defa pas hatası yaptı. 5 kez girdiği ikili mücadelelerden 2'sini kazandı, 1'ini uzaklaştırdı. Soğukkanlılığı ile güven veren 26 yaşındaki savunmacı, hızı ve tekniğinin yanı sıra fiziksel gücüyle Eddie Newton'ın as oyuncuları arasına girdi.

UĞURCAN OLMADI GOMIS'İ KAPTI

Rennes, Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır için bordo-mavili kulübe 12+3 milyon euro'luk bir teklif sunmuştu. Yönetim 20 milyon euro istemişti. Uğurcan'dan vazgeçen Rennes, Dijon'dan Gomis'i 16 milyon euro karşılığında renklerine bağladı.

ANIL VE A.DURSUN BANDIRMASPOR'A

Trabzonspor, TFF 1. Lig'in yeni ekibi Bandırmaspor'a iki oyuncusunu kiraladı. Abdurrahim Dursun ile Rahmi Anıl Başaran bu sezon Bandırmaspor forması giyecekler. Eddie Newton iki futbolcunun düzenli oynayabilecekleri bir kulübe gitmelerini istemişti. Yönetim de Bandırmaspor ile yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç aldı.