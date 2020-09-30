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Lider Edgar

'un Yusuf Yazıcı transferinde renklerine bağladığı geçen sezonu Feyenoord'da kiralık geçirmişti. Bu sezon başında da kiraya verilmesi hatta satılması gündeme gelmişti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2020 Salı 22:52 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2020 Çarşamba 06:50
Lider Edgar

Ancak bordo-mavililer beklenilen stoper transferlerini gerçekleştiremeyince forma bulmuştu. 26 yaşındaki stoper oynadığı başarılı futbolla planlarını değiştirdi. İki maçtır 11'de başlayan ve savunmanın doğal lideri konumuna gelen Portekizli oyuncu sınıfı geçti. Teknik direktör da defansa 2 takviyeye gerek olmadığını belirtti. Edgar'ın partneri olacak 1 ismin yeteceğini söyledi.

YÜZDE 96 PAS İSABETİ
Edgar Le, mücadelesinde oynadığı futbolla alkış aldı. 49 defa topla buluştu. 45 pasta yüzde 96'lık isabet sağladı. Sadece 2 defa pas hatası yaptı. 5 kez girdiği ikili mücadelelerden 2'sini kazandı, 1'ini uzaklaştırdı. Soğukkanlılığı ile güven veren 26 yaşındaki savunmacı, hızı ve tekniğinin yanı sıra fiziksel gücüyle Eddie Newton'ın as oyuncuları arasına girdi.

UĞURCAN OLMADI GOMIS'İ KAPTI
Rennes, 'un kalecisi Uğurcan Çakır için bordo-mavili kulübe 12+3 milyon euro'luk bir teklif sunmuştu. Yönetim 20 milyon euro istemişti. Uğurcan'dan vazgeçen Rennes, Dijon'dan 'i 16 milyon euro karşılığında renklerine bağladı.

ANIL VE A.DURSUN BANDIRMASPOR'A
Trabzonspor, 1. Lig'in yeni ekibi Bandırmaspor'a iki oyuncusunu kiraladı. Abdurrahim Dursun ile Rahmi Anıl Başaran bu sezon Bandırmaspor forması giyecekler. Eddie Newton iki futbolcunun düzenli oynayabilecekleri bir kulübe gitmelerini istemişti. Yönetim de Bandırmaspor ile yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç aldı.

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