Haberler Trabzonspor Marcone gelmek için kavga etti

Marcone gelmek için kavga etti

girişimlerini sürdüren ekibi 'un listesinde bulunan isimlerden olan için yapılan görüşmelerin perde arkası ortaya çıktı. Oyuncunun Trabzonspor'a gelmek için yöneticilerle tartışma yaşadığı ortaya çıktı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2020 Pazartesi 22:34 Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2020 Salı 06:50
Marcone gelmek için kavga etti

Fırtına'nın Arjantin'in takımından almak istediği 30 yaşındaki ön libero için yapılan görüşmelerin perde arkası ortaya çıktı. Oyuncunun Türkiye haklarını elinde bulunduran menajer Deniz Türker, " şartlarını zorlayıp Boca Juniors'a güzel bir teklif yaptı. Oyuncu ile anlaşıldı ancak Boca bir sezon evvel 7.5 milyon euro ödediği için çok yüksek bedeller talep etti. Bu paraları kimse veremez. Ayrıca Marcone, Trabzonspor'a gelmek için yöneticilerle de tartışma yaşadı" ifadelerini kullandı.

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