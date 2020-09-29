Marcone gelmek için kavga etti

Fırtına'nın Arjantin'in Boca Juniors takımından almak istediği 30 yaşındaki ön libero Ivan Marcone için yapılan görüşmelerin perde arkası ortaya çıktı. Oyuncunun Türkiye haklarını elinde bulunduran menajer Deniz Türker, "Trabzonspor şartlarını zorlayıp Boca Juniors'a güzel bir teklif yaptı. Oyuncu ile anlaşıldı ancak Boca bir sezon evvel 7.5 milyon euro ödediği için çok yüksek bedeller talep etti. Bu paraları kimse veremez. Ayrıca Marcone, Trabzonspor'a gelmek için yöneticilerle de tartışma yaşadı" ifadelerini kullandı.