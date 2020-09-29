Haberler Trabzonspor En az iki takviye daha

En az iki takviye daha

tescil süresinin tamamlanmasına az bir süre kala çalışmalarına hız veren 'da Yiğit yaptığı açıklamada en az iki takviye daha yapacaklarını söyledi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2020 Pazartesi 22:32 Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2020 Salı 06:50
En az iki takviye daha

Stoper ve forvet takviyesi yapmak isteyen bordo-mavililer, en az iki, maliyetlere göre üç veya dört futbolcu daha almayı planlıyor. Asbaşkanı Mehmet Yiğit , beklentilerin farkında olduklarını ve bu nedenle uzun zamandır sürdürdükleri çalışmalarda önemli mesafe kat ettiklerini söyledi. Alp şu ifadeleri kullandı: "İhtiyaç duyulan mevkiler zaten belli. O bölgeler için görüşmeler yapıyoruz. zamanın farkındayız ama en başından beri acele edip hata yapmamaya çalıştık. Kalan sürede en az iki daha yapacağız."

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