Altın gibi kaleci!

Süper Lig'de 2019-20 sezonuna dünyada olduğu gibi Covid-19 salgını damga vurdu. Marttan itibaren ligler durdu ve uzun süre maçlar oynanmadı. Bu süreçte futbolcular evlerinde antrenmanlarını sürdürse de birçoğu performanslarında düşüş yaşadı. Ancak bazı oyuncular buna rağmen değerine değer kattı. Değerini en çok yükselten ve ligin en pahalı oyuncusu unvanını eline alan isim Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır oldu. Özellikle geçen sezon yaptığı kurtarışlarla bordomavililerin Süper Lig'i ikinci sırada tamamlamasında büyük pay sahibi olan, Türkiye Kupası'nın kazanılmasının da baş mimarlarından 24 yaşındaki kaleci, sene başından itibaren yüzde 166 oranında değerini katladı. Çakır, 1 Ocak 2020'de 6 milyon euro olan değerini 16 milyon euro'ya çıkardı.