Bu hafta netleşecek

Hugo'dan yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçen bordo- mavililer, diğer oyunculara yöneldi. En çok istenen savunmacı, Midtjylland'ın Danimarkalı kaptanı Erik Sviatchenko. 28 yaşındaki savunmacının serbest kalma bedeli 2.5 milyon euro. Midtjylland'ın yarın Slavia Prag ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi eleme maçından sonra durum netleşecek.