Haberler Trabzonspor Bu hafta netleşecek

Bu hafta netleşecek

çalışmalarına hız kesmeden devam eden 'un listesinde bulunan isimlerden olan 'nun durumunun bu hafta netleşeceği öğrenildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2020 Pazartesi 22:35 Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2020 Salı 06:50
Bu hafta netleşecek

Hugo'dan yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçen bordo- mavililer, diğer oyunculara yöneldi. En çok istenen savunmacı, 'ın Danimarkalı kaptanı . 28 yaşındaki savunmacının serbest kalma bedeli 2.5 milyon euro. Midtjylland'ın yarın Slavia Prag ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi eleme maçından sonra durum netleşecek.

BİZE ULAŞIN