Milli arayı bekliyor

Sakatlar nedeni ile sezona istediği gibi başlayamayan Trabzonspor, ligi Beşiktaş mağlubiyetiyle açmıştı. Denizlispor ile berabere kalan Bordo-Mavili ekip, Yeni Malatyaspor maçından galip çıkmıştı. Süper Lig'in dördüncü haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu mücadeleden de 3 puan alıp milli araya girmeyi bekliyor. Milli araya kadar son transferleri de halledecek olan Bordo- Mavili takım, yaklaşık iki hafta sürecek hazırlık dönemini en iyi şekilde değerlendirmeyi planlıyor.