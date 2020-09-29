Haberler Trabzonspor Milli arayı bekliyor

Milli arayı bekliyor

Takımda bulunan sakat isimlerin çokluğu nedeniyle istediği başlangıcı yapamayan verilecek olan milli arayı dört gözle bekliyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2020 Pazartesi 22:37 Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2020 Salı 06:50
Milli arayı bekliyor

Sakatlar nedeni ile sezona istediği gibi başlayamayan , ligi mağlubiyetiyle açmıştı. Denizlispor ile berabere kalan Bordo-Mavili ekip, maçından galip çıkmıştı. 'in dördüncü haftasında FK ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu mücadeleden de 3 puan alıp milli araya girmeyi bekliyor. Milli araya kadar son transferleri de halledecek olan Bordo- Mavili takım, yaklaşık iki hafta sürecek hazırlık dönemini en iyi şekilde değerlendirmeyi planlıyor.

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