Haberler Trabzonspor Adrian Guangzhou’da!

Adrian Guangzhou’da!

2011-2014 yılları arasında 'da 10 numaralı formayı giyen Mierzejewski, 2 yıldır kulübü Guangzhou'ya transfer oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2020 Pazartesi 22:47 Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2020 Salı 06:50
Adrian Guangzhou’da!

2011-2014 yılları arasında 'da 10 numaralı formayı giyen Mierzejewski, 2 yıldır 'de. Fırtına sonrası sırasıyla Al-Nasr, Sharjah , Sydney FC, Changchun Yatai ve Chongqing Lifan formaları giyen 1986 doğumlu orta saha, artık kariyerini Çin ekibi Guangzhou'da sürdürecek.

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