Adrian Guangzhou’da!

2011-2014 yılları arasında Trabzonspor 'da 10 numaralı formayı giyen Mierzejewski, 2 yıldır Çin'de. Fırtına sonrası sırasıyla Al-Nasr, Sharjah FC, Sydney FC, Changchun Yatai ve Chongqing Lifan formaları giyen 1986 doğumlu orta saha, artık kariyerini Çin Süper Lig ekibi Guangzhou'da sürdürecek.