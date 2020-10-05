Galeri Süper Lig Son dakika: İşte Süper Lig'in transfer raporu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor...

Son dakika: İşte Süper Lig'in transfer raporu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor...

Son dakika… Süper Lig'de transfer sezonunun bitimine saatler kala ekipler kadrolarını güçlendirmek için birçok isimle sözleşme imzaladı. Transferde ligin dev ekipleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kadrolarına yaptıkları takviyelerle ön plana çıkarken son anlarda bombalar peş peşe patladı. Peki 4 dev kulüp şu ana kadar hangi isimleri kadrosuna kattı? Hangi isimlerle yollarını ayırdı? İşte ligin dev kulüplerinin transfer raporu (Kiralık gönderilen isimler listeye dahil edilmemiştir)