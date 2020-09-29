Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Denizlispor-Trabzonspor karşılaşmasının orta hakemi Volkan Bayarslan, VAR'daki Yaşar Kemal Uğurlu ve yardımcıları Süleyman Özay ile Deniz Caner Özaral bu hafta Süper Lig'de maç yönetmedi. Fırtına aleyhine verdikleri kararlarla ciddi tepkiye yol açan hakemlere MHK tarafından ceza verilerek dinlendirildi. Yaşanan skandal hakem hatalarının ardından bordo-mavili kulüp resmi internet sitesinden Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu imzasıyla çok sert bir bildiri yayınlamıştı.
O hakemlere maç yok
Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Denizlispor-Trabzonspor karşılaşmasının orta hakemi Volkan Bayarslan, VAR'daki Yaşar Kemal Uğurlu ve yardımcıları Süleyman Özay ile Deniz Caner Özaral bu hafta Süper Lig'de maç yönetmedi.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2020 Pazartesi 22:46 Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2020 Salı 06:50