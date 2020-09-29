Haberler Trabzonspor O hakemlere maç yok

O hakemlere maç yok

'in 2. haftasında oynanan Denizlispor-Trabzonspor karşılaşmasının orta hakemi , VAR'daki ve yardımcıları ile bu hafta Süper Lig'de maç yönetmedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2020 Pazartesi 22:46 Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2020 Salı 06:50
O hakemlere maç yok

'in 2. haftasında oynanan Denizlispor-Trabzonspor karşılaşmasının orta hakemi , VAR'daki ve yardımcıları ile bu hafta Süper Lig'de maç yönetmedi. Fırtına aleyhine verdikleri kararlarla ciddi tepkiye yol açan hakemlere MHK tarafından ceza verilerek dinlendirildi. Yaşanan skandal hakem hatalarının ardından bordo-mavili kulüp resmi internet sitesinden Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu imzasıyla çok sert bir bildiri yayınlamıştı.

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