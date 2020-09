Süper Lig'in en değerlisi Uğurcan Çakır! Rakiplerini solladı

Süper Lig'de 2019-2020 sezonuna dünyada olduğu gibi corona virüsü damga vurdu. Mart ayından itibaren ligler durdu ve uzun süre maçlar oynanmadı. Bu süreçte futbolcular evlerinde antrenmanlarını sürdürse de birçoğu performanslarında düşüş yaşadı. Ancak bazı oyuncular buna rağmen değerine değer kattı ve transfer piyasasını en gözde isimleri arasında yer almayı başardı.



UĞURCAN YÜZDE 166 DEĞERİNİ ARTTIRDI

Değerini en çok yükselten ve ligin en değerli oyuncusu unvanını eline alan isim Trabzonspor'un 24 yaşındaki file bekçisi Uğurcan Çakır oldu. Özellikle geçtiğimiz sezon yaptığı kurtarışlarla bordo-mavililerin Süper Lig'i ikinci sırada tamamlamasında büyük pay sahibi olan, Türkiye Kupası'nın kazanılmasının da baş mimarlarından Uğurcan, sene başından itibaren yüzde 166 oranında piyasa değerini katladı.



Uğurcan Çakır'ın 1 Ocak 2020 tarihinde değeri 6 milyon euro'ydu. Ancak genç oyuncunun yükselen grafiği ve ortaya koyduğu performans bu sayının yükselmesine sebep oldu. Transfermarkt verilerine göre Uğurcan'ın güncel değeri tam 16 milyon euro. Avrupa'dan birçok kulübün radarına giren bordo-mavili futbolcunun transfer sezonunun geriye kalan bölümlerinde takımda kalıp kalmayacağı da merak konusu.



İRFAN CAN VE ALTAY DA EN FAZLA YÜKSELENLERDEN

Uğurcan Çakır'ı takip eden piyasa değerini en fazla yükselten oyuncular; Başakşehir'in yıldızı İrfan Can Kahveci ve Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki kalecisi Altay Bayındır.

Uğurcan gibi yurt içi ve yurt dışından önemli takımların transfer listesinde olan İrfan Can Kahveci, söz konusu tarihten itibaren değerini 4 milyon euro birden yükselterek 10 milyon euro yaptı.

Fenerbahçeli Altay Bayındır da sarı-lacivertli forma altında gerçekleştirdiği kritik kurtarışlarla İrfan gibi 4 milyon euro artıya geçerek piyasa değerini 8 milyon euro bandına çekti.

FALCAO VE LJAJIC'DE BÜYÜK DÜŞÜŞ VAR

Süper Lig'de değerini katlayan oyuncular olduğu gibi büyük düşüş yaşayanlar da var. Bunların başında ise Beşiktaş'ın Sırp orta sahası Adem Ljajic ve Galatasaray'ın Kolombiyalı forveti Falcao geliyor.

Siyah-beyazlılara yüksek beklentilerle gelen ancak transfer olduğu günden beri bir türlü bekleneni veremeyen Ljajic'in bu durumu değerinin düşmesine neden oldu. 1 Ocak 2020'de 12 milyon Euro'luk bir piyasa değerine sahip olan 28 yaşındaki futbolcuda bu rakam 8 milyon Euro'ya geriledi.

Galatasaray yönetiminin şampiyonluk yolunda önemli katkılar vereceğini düşünerek kadroya kattı ancak yaşadığı sakatlıklardan dolayı uzun süre sahalardan uzak kalan ve özellikle geçen sezon gol yollarında etkisini gösteremeyen Falcao da değer kaybetti. 34 yaşındaki santrforun 8 milyon Euro olan piyasa değeri 4.2 milyon euro'ya kadar geriledi.