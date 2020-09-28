Nwakaeme’ye moral

Uzun süredir ailesini göremeyen Nijeryalı yıldıza takımdan destek.
Trabzonspor HaberleriGiriş Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 23:10Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2020 Pazartesi 06:50
Yeni Malatyaspor maçında muhteşem bir gol atan Nwakaeme'nin 90 dakika boyunca üzüntülü olması dikkat çekmişti. Salgın nedeniyle uzun zamandır ailesini göremeyen Nijeryalı sol kanadın bu nedenle biraz moralsiz olduğu ancak yönetimin bu konuyu çözmek için çabaladığı ifade edildi. Nijerya ülkeye giriş-çıkış konusunda kısıtlamalar getirdiği ve 31 yaşındaki futbolcunun bu nedenle çaresiz kaldığı belirtildi. Bu problemin ilk milli maç arasında çözülmeye çalışacağı öğrenildi.
BİR KEZ DAHA BOŞ GEÇMEDİ
İki sezondur gol ve asist sayılarında çift rakamlara ulaşarak, 'double-double' yapan Nwakaeme, Süper Lig'de yeni sezonun ilk iki haftasında skora katkı sağlayamamıştı. Daha önce Malatya'yaa karşı çıktığı 3 maçta 2 gol, 1 asistle oynayan ve 3 gole direkt etki eden 31 yaşındaki Nijeryalı, bir kez daha boş geçmedi.