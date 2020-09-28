Erik için geri sayım

Trabzonspor'da Vitor Hugo transferi rafa kaldırıldıktan sonra ilk hedef Danimarkalı stoper Erik Sviatchenko... Uzun zamandır gündemde olan 28 yaşındaki savunmacı ve kulübü Midtjylland ile bir görüşme yapan Karadeniz devinin kurmayları, oyuncudan "Şampi yonlar Ligi'nde takımımı bir üst tura çıkartmak istiyorum. Ardından görüşebiliriz" cevabını almıştı. Şampiyonlar Ligi Play Off turu ilk maçında deplasmanda Slavia Prag ile 0-0 berabere kalan Midtjylland, 30 Eylül Çarşamba günü rövanşa çıkacak ve bu maçın sonucu Karadeniz devini çok yakından ilgilendiyor.

KULÜBÜ İLE 2 YILLIK SÖZLEŞMESİ VAR

Sviatchenko bu karşılaşma sonrası Trabzonspor'a kesin cevabını vereceği, kulübünün ise sözleşmesindeki serbest kalır maddesi olan rakamı beklediği öğrenildi. Bu paranın 2 mil yon 500 bin euro seviyelerinde olduğu ve yönetimin 1.85 boyundaki futbolcu için bu miktarı gözden çıkardığı ifade edildi. Takımın en çok sevilen isimlerinden birisi olan Sviatchenko'nun kulübü ile 2 senelik daha sözleşmesi bulunuyor. Yönetimin bu transferin gerçekleşmesi için ekonomik olarak tüm şartları seferber ettiği özellikle dile getiriliyor.



ERIK KİMDİR?

Kariyerine Viborg altyapısında başlayan Sviatchenko, daha sonra Midtjylland altyapısına geçiş yaptı. 2010'da A Takım'a yükselen Danimarkalı stoper, 2016 yılında Celtic'e transfer oldu. Midtjylland 2 sezon sonra oyuncusunu yeniden kadrosuna kattı. Danimarka Milli Takımı ile 5 maça çıkan 28 yaşındaki yıldız, kulüpler kariyerinde 285 maçta 22 gol attı ve 21 de asist yaptı.

GOLCÜ STOPER

Sviatchenko golcü bir savunmacı. 28 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon 34 maçta forma giydi. Rakip ağları 6 defa havalandırdı. 3 de asist yaptı. 9 gole direkt etkisi oldu.