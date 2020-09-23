Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler dün "Derin Operasyon" ortak manşetiyle TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan'ı hedef aldı. Gazeteler, "Trabzonspor ilk iki haftada hatalı kararlarla 4 puan kaybetti. Baykan, hakem yaptığı Yaşar Kemal Uğurlu üzerinden operasyon yapıyor" denildi.
Derin operasyon
Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler dün "Derin Operasyon" ortak manşetiyle TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan'ı hedef aldı.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2020 Salı 23:38 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2020 Çarşamba 06:50