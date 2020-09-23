Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler dün "Derin Operasyon" ortak manşetiyle TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan'ı hedef aldı. Gazeteler, "Trabzonspor ilk iki haftada hatalı kararlarla 4 puan kaybetti. Baykan, hakem yaptığı Yaşar Kemal Uğurlu üzerinden operasyon yapıyor" denildi.