375 binden 11 milyon euro’ya

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Sörloth'un Leipzig'e transferi sonrası önemli açıklamalar yaptı. Ağaoğlu, "375 bin euro'luk bir yatırım, 1 sene sonra 11 milyon euro'ya döndü. Bunu her zaman başaramayabilirsiniz. Sistem bu olduğu ve ısrar ettiğiniz takdirde başaramamanız mümkün değil" dedi. Başkan, Yusuf Yazıcı'nın Trabzonspor'a kiralanacağı yönündeki iddiaları için "Keşke gelse. Kiralık satın alma ile alıp tekrar satabiliriz. En son Campos 'bir canımı almadığın' kaldı dedi. Palace'ın başkanı ve Leipzig'in başkanı 'Ne kadar zor adamsın' dedi" ifadesini kullandı

TEŞEKKÜR EDERİZ

Bordo-mavililer, Crystal Palace'tan kadrosuna dahil ettiği Alexander Sörloth'un 20 + 2 milyon euro bonservis bedeliyle Alman ekibi Leipzig'e transfer olduğunu açıkladı. Karadeniz devi, Norveçli futbolcu için bir teşekkür videosu hazırladı ve sosyal medyadan ''Teşekkürler Alexander Sörloth'' notuyla paylaştı.