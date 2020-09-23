Haberler Trabzonspor 375 binden 11 milyon euro’ya

375 binden 11 milyon euro’ya

Başkan , Sörloth’un yükselişinin sırrını açıkladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2020 Salı 23:37 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2020 Çarşamba 06:50
375 binden 11 milyon euro’ya

Başkan , Sörloth'un Leipzig'e transferi sonrası önemli açıklamalar yaptı. Ağaoğlu, "375 bin euro'luk bir yatırım, 1 sene sonra 11 milyon euro'ya döndü. Bunu her zaman başaramayabilirsiniz. Sistem bu olduğu ve ısrar ettiğiniz takdirde başaramamanız mümkün değil" dedi. Başkan, Yusuf Yazıcı'nın 'a kiralanacağı yönündeki iddiaları için "Keşke gelse. Kiralık satın alma ile alıp tekrar satabiliriz. En son Campos 'bir canımı almadığın' kaldı dedi. Palace'ın başkanı ve Leipzig'in başkanı 'Ne kadar zor adamsın' dedi" ifadesini kullandı

TEŞEKKÜR EDERİZ

Bordo-mavililer, 'tan kadrosuna dahil ettiği 'un 20 + 2 milyon euro bonservis bedeliyle Alman ekibi Leipzig'e olduğunu açıkladı. devi, Norveçli futbolcu için bir teşekkür videosu hazırladı ve sosyal medyadan ''Teşekkürler Alexander Sörloth'' notuyla paylaştı.

BİZE ULAŞIN