Forvet takviyesi yapmak isteyen Trabzonspor, geçen sezon Yunanistan AEK takımında 15 gol, 12 asistlik harika bir performans sergileyen 26 yaşındaki futbolcu için devreye girdi. 2018-2019 sezonunda İspanyol ekibi Las Palmas'tan 1.8 milyon euro'ya transfer edilen Marko Livaja için istenen rakam 2 milyon euro. Kulübüyle 1 yıllık sözleşmesi bulunan başarılı futbolcu için kiralama teklifi yapıldı. Tecrübeli futbolcu için Fenerbahçe de devrede.
Fırtına’dan Livaja’ya kanca
Forvet takviyesi yapmak isteyen Trabzonspor, geçen sezon Yunanistan AEK takımında 15 gol, 12 asistlik harika bir performans sergileyen 26 yaşındaki futbolcu için devreye girdi.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2020 Salı 23:28 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2020 Çarşamba 06:50