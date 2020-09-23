Haberler Trabzonspor Fırtına’dan Livaja’ya kanca

Fırtına’dan Livaja’ya kanca

 takviyesi yapmak isteyen , geçen sezon takımında 15 gol, 12 asistlik harika bir performans sergileyen 26 yaşındaki futbolcu için devreye girdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2020 Salı 23:28 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2020 Çarşamba 06:50
Fırtına’dan Livaja’ya kanca

takviyesi yapmak isteyen , geçen sezon takımında 15 gol, 12 asistlik harika bir performans sergileyen 26 yaşındaki futbolcu için devreye girdi. 2018-2019 sezonunda İspanyol ekibi Las Palmas'tan 1.8 milyon euro'ya transfer edilen Marko Livaja için istenen rakam 2 milyon euro. Kulübüyle 1 yıllık sözleşmesi bulunan başarılı futbolcu için kiralama teklifi yapıldı. Tecrübeli futbolcu için de devrede.

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