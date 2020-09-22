Haberler Trabzonspor Sörloth transferinde flaş gelişme! Leipzig...

Sörloth transferinde flaş gelişme! Leipzig...

Geçtiğimiz sezon 'da gösterdiği performansla dikkatleri çeken Alexander Sörloth, Alman ekibi Leipzig ile anlaşmaya oldukça yakın. Norveçli golcü için resmi açıklamanın gelmesi an meselesi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2020 Salı 14:25
Sörloth transferinde flaş gelişme! Leipzig...

'de geçen sezon 24 golle gol krallığı yaşayan Alexander Sörloth transferi için Leipzig artık saatleri sayıyor. Golcü futbolcunun durumuyla ilgili olarak flaş bir açıklama Alman ekibinin 'su 'tan gelmişti.

Alman kulübünün CEO'su Oliver Mintzlaff, Bundesliga'nın ilk haftasında Mainz'ı 3-1 yendikleri karşılaşmanın öncesinde Sky televizyonuna yaptığı açıklamada "Sörloth ile görüşme hâlindeyiz. Göründüğü kadarıyla bu transfer artık bitme aşamasında." ifadelerini kullanarak 24 yaşındaki golcü futbolcuyu kadrolarına katmalarının artık an meselesi olduğunu belirtti.

Norveçli golcü Sörloth, bu sabah kaldığı otelden ayrılarak sağlık kontrolüne geçti. Leipzig'de oynamak için heyecanlı mısın? sorusuna "Evet." yanıtını verdi. Öte yandan A Spor'un Leipzig Sörloth'u bugün açıklaması bekleniyor. , ve Leipzig her konuda anlaştığı da öğrenildi.

BİZE ULAŞIN