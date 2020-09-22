2011-12’den sonra ilk kez

Süper Lig'de Yukatel Denizlispor deplasmanından golsüz beraberlikle dönen Trabzonspor, sezona iyi başlayamadı. Bordomavililer, ligin ilk haftasında sahasında Beşiktaş'a 3-1 mağlup olurken, ikinci haftada da Denizlispor ile 0-0 kalarak galip gelemedi. İlk 2 haftada hanesine sadece 1 puan yazdırabilen Karadeniz ekibi, 5 puan kaybetti. En son 2011- 12'de ilk 2 haftada 1 puan toplayan Karadeniz ekibi, son 9 sezon içerisindeki en kötü lig başlangıcını yaptı.

26 HAFTA SONRA GOL ATAMADI

Fırtına, ligde 26 hafta sonra gol kaydedemedi. Geçen sene ligin 10. haftasında Göztepe'ye sahasında 1-0'lık sonuçla mağlup olan bordo-mavililer, Denizlispor maçından da golsüz ayrılarak 26 hafta sonra rakip kaleye gol gönderemedi.