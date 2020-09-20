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Uğurcan ‘plaka’ dedi

Başarılı eldiven, bordo-mavili formayı 61. defa taşıdı. Resmi hesaplardan kutlama mesajı geldi

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2020 Cumartesi 22:56 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2020 Pazar 06:50
Uğurcan ‘plaka’ dedi

Onur Kıvrak sonrası kaleyi devralan dün büyük bir gururu yaşadı. 24 yaşındaki eldiven bordo-mavili formayla 61. maçına çıktı. 'un resmi sitesinden "Süper Lig'deki 61. maçına çıkan kaptanımız Uğurcan Çakır'ı tebrik ederiz" mesajı yayınlandı. Uğurcan Çakır dün Denizlispor mücadelesinde önemli bir performans sergiledi. Özellikle Recep Niyaz'ın uzaktan yaptığı sert denemelerde kalesini başarıyla korudu. Her zamanki gibi güven verdi. Öte yandan Trabzonspor 15 maç sonra kalesini kapattı.

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