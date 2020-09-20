Uğurcan ‘plaka’ dedi

Onur Kıvrak sonrası kaleyi devralan Uğurcan Çakır dün büyük bir gururu yaşadı. 24 yaşındaki eldiven bordo-mavili formayla 61. maçına çıktı. Trabzonspor'un resmi sitesinden "Süper Lig'deki 61. maçına çıkan kaptanımız Uğurcan Çakır'ı tebrik ederiz" mesajı yayınlandı. Uğurcan Çakır dün Denizlispor mücadelesinde önemli bir performans sergiledi. Özellikle Recep Niyaz'ın uzaktan yaptığı sert denemelerde kalesini başarıyla korudu. Her zamanki gibi güven verdi. Öte yandan Trabzonspor 15 maç sonra kalesini kapattı.