Fırtına durdu

Karadeniz Fırtınası sezona sahasında Beşiktaş yenilgisiyle başlamıştı. Trabzonspor, Denizlispor deplasmanına 3 puan için gitmişti ancak aradığını bulamadı. Bordo-mavililerde teknik direktör Eddie Newton geçen hafta siyah-beyazlılar karşısında aksayan savunmayı 3'lü hale getirerek onarmayı başardı. Denizlispor 68'de Sacko atılınca 10 kişi kaldı. Fırtına bu önemli avantajı değerlendiremedi.

UMUTLU BAKIYOR

Maçta iki takım da fazla pozisyon bulamadı. Denizlispor daha çok Recep Niyaz'ın uzaktan şutlarıyla denemede bulundu. Trabzonspor'un başarılı eldiveni Uğurcan Çakır bunlara izin vermedi. Fırtına, Denizlispor deplasmanında aradığı 3 puanı bulamadı ancak gelecek haftalar adına umut verdi. Teknik direktör Eddie Newton da sisteminin oturmaya başladığını, kısa süre içinde bordo-mavili ekibin seri galibiyetlere başlayacağını söyledi.

8 EKSİK VARDI

Trabzonspor, Denizli maçında 7 futbolcusundan yararlanamadı. Flavio kırmızı kart cezalısıydı. Trondsen, Cale Ekuban, Yusuf Sarı, Joao Pereira, Marlon, Kamil Ahmet Çörekçi0 ve Hosseini forma giyemedi.