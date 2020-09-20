3’lü defans oynattı

Fırtına'da Eddie Newton, Denizlispor mücadelesinde farklı bir dizilişle takımını sahaya sürdü. İngiliz çalıştırıcı, üçlü savunma sistemini kullandı. Takım sahaya 3-5-2 şeklinde dizildi. Edgar-Campi-Hüseyin üçlüsü savunmada yer aldı. Serkan ve Abdürrahim Dursun iki kanat beki olarak şans buldular. Hücum hattı Nwakaeme ve yeni transfer Afobe'den oluştu.

DENİZLİ'DE 3 FARK

Denizlispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, 3 değişiklikle maça başladı. Hırvat çalıştırıcı geçen hafta alınan 5-1'lik yenilginin ardından kalede Pantilimon'a şans verdi. Mesanovic'in yerine sol kanatta Sagal oynadı. Sacko kenarda beklerken, Recep Niyaz ilk 11'de yer aldı.