Transfere devam

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Denizlispor maçı önce Trabzon Havalimanı'nda A Spor'a konuştu. Ağaoğlu, "Transferler devam ediyor. 2-3 takviye daha yapacağız. Sörloth ciddi bir boşluk bırakacak. Eksiklerimizi çok iyi bildiğimiz ve çok büyük özveriyle çalıştığımız için en kısa zamanda taraftarın arzuladığı Trabzonspor'u sahaya yansıtacağız. Daha ligin başı. Öyle hemen karamsarlığa kapılmak çok doğru bir bakış açısı değil. Tabii ki nasıl başladığın çok önemli ama ondan daha önemli olan nasıl bitirdiğin. Bu mücadelenin içinde her zaman olacağımızı söylemiştik, aynı şekilde devam ediyoruz" dedi.

SÖRLOTH 12 MİLYON EURO KAZANDIRACAK

Geçtiğimiz sezonu Süper Lig'de gol kralı olarak tamamlayan Norveçli forvet Sörloth'un ayrılığı artık an meselesi. Başkan Ahmet Ağaoğlu, Kuzey'in Kralı için "Türk futbol tarihinde eşi benzeri olmayan bir anlaşmayla Sörloth, Leipzig'e transfer olacak. 375 bin euro'ya kiralık gelip 11-12 milyon euro kârla giden ilk futbolcu olacak. Bir sonraki satıştan da pay var" diye konuştu.

GELİRLERİ BIZDEN 4-5 KAT DAHA FAZLA

Ağaoğlu, takımın maaş bütçesini 16'dan 12 milyon euro'ya indirdiklerini söyledi. Başkan, "İnsanlar soruyor, 'Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş nasıl yapıyor?' Çok basit. Onların geliri Trabzonspor'un gelirinin 4-5 katı. Böyle bir transfer limiti olması da doğal. Elimizde- ki sınırlı bütçe ve gelirle o takımlara karşı şampiyonluk mücadelesi veriyoruz" ifadesini kullandı.