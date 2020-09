Trabzonspor Fousseni Diabate ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı

İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City, Malili hücum oyuncusu Fousseni Diabate'nin Trabzonspor'a transfer olduğunu duyurdu.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki futbolcunun Trabzonspor ile sözleşme imzaladığı belirtildi.

2018-2019 sezonunun ikinci yarısında Sivasspor'da forma giyen Diabate, geçen sezon da kiralık olarak Fransız ekibi Amiens'te oynamıştı.

TRABZONSPOR KAP'A BİLDİRDİ

Profesyonel futbolcu Fousseni Diabate'nin kulübümüze transferi konusunda, Leicester City Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Leicester City Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 3(Üç) taksit halinde toplam 1.573.170.-EUR ödenecektir.

Ayrıca, Leicester City Kulübüne; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması veya kiraya verilmesi durumunda elde edilen transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %15'i, ödenecektir.

Profesyonel futbolcu Fousseni Diabate ile opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;

2020/21 futbol sezonu için 1.000.000.-EUR garanti ücret,

2021/22 futbol sezonu için 1.000.000.-EUR garanti ücret,

2022/23 futbol sezonu için 1.000.000.-EUR garanti ücret,

Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması halinde;

2023/24 futbol sezonu için 1.050.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %10'u ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

#lcfc can confirm that attacker Fousseni Diabaté has signed a permanent deal with Turkish Süper Lig side Trabzonspor, subject to international clearance.