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Fousseni Diabate ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı

Yeni sezona 1 beraberlik bir mağlubiyet ile başlayan 'da çalışmaları devam ediyor. Bordo-mavili takım, ekibi 'den Malili hücum oyuncusu Fousseni Diabate'yi kadrosuna kattığını KAP'a bildirdi. 24 yaşındaki yıldız futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandı. | Son dakika transfer haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2020 Cuma 15:21 Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2020 Cuma 17:52
Trabzonspor Fousseni Diabate ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı

ekibi , Malili hücum oyuncusu Fousseni Diabate'nin 'a olduğunu duyurdu.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki futbolcunun Trabzonspor ile sözleşme imzaladığı belirtildi.

2018-2019 sezonunun ikinci yarısında 'da forma giyen Diabate, geçen sezon da kiralık olarak Fransız ekibi Amiens'te oynamıştı.

TRABZONSPOR KAP'A BİLDİRDİ

Profesyonel futbolcu Fousseni Diabate'nin kulübümüze transferi konusunda, Leicester City Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Leicester City Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 3(Üç) taksit halinde toplam 1.573.170.-EUR ödenecektir.

Ayrıca, Leicester City Kulübüne; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması veya kiraya verilmesi durumunda elde edilen transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %15'i, ödenecektir.

Profesyonel futbolcu Fousseni Diabate ile opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;

2020/21 futbol sezonu için 1.000.000.-EUR garanti ücret,

2021/22 futbol sezonu için 1.000.000.-EUR garanti ücret,

2022/23 futbol sezonu için 1.000.000.-EUR garanti ücret,

Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması halinde;

2023/24 futbol sezonu için 1.050.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %10'u ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

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