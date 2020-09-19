Trabzonlu Baker!

Trabzonspor HaberleriGiriş Tarihi: 18 Eylül 2020 Cuma 21:36Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2020 Cumartesi 06:50
Fırtına, Chelsea'de forma giyen orta saha oyuncusu Lewis Baker'i 1 sezonluğun bedelsiz olarak kiraladığını açıkladı. KAP'a yapılan açıklamada, "Lewis Renard Baker'in transferi konusunda Chelsea ile anlaşma sağlanmıştır. Ayrıca Baker ile 1 yıllık anlaşma yapılmıştır. Oyuncuya; 2020-21 sezonu için 700 bin euro garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, 70 bin euro ödenecektir" denildi.