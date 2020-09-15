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Haberler Trabzonspor Kamil Ahmet klasiği!

klasiği!

derbisinde sakatlanan ’in sol arka adalesinde esneme belirlendi, en az iki hafta oynamayacak. 28 yaşındaki sağ bek, her sezon başı yaşadığı sakatlıklarla dikkat çekiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 23:23 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2020 Salı 06:50
Kamil Ahmet klasiği!

yenilgisi ile sezona kötü başlayan devine bir kötü haber de Çörekçi'den geldi. Derbinin devre arasında oyundan alınan 28 yaşındaki sağ bekin sol arka adalesinde esneme olduğu ve en az 2 hafta forma giyemeyeceği belirtildi. Bu sürenin 4 haftayı da bulabileceği ifade edildi. 2017-18 sezonu başında 'a transfer olan ve geçen sezon sözleşmesi 2 yıl daha uzatılan 1.73 boyundaki savunmacı, her sezon başı yaşadığı sakatlıklarla dikkat çekiyor. İlk sezonunda 6 maçı sakatlığı nedeniyle kaçıran Kamil, 2018-19'un ilk yarısında da iç bağlarda yaşadığı sakatlık nedeniyle forma giyememişti. Deneyimli oyuncu geçen sezonun ilk haftalarında yine şanssız bir sakatlık yaşamış ve ilk 5 hafta oynamamıştı.