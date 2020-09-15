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Haberler Trabzonspor Moralsiz idman

Moralsiz idman

 ekibi, 'in 2. haftasında cumartesi günü 'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına moralsiz başladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 23:21 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2020 Salı 06:50