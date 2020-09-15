Moralsiz idman

Karadeniz ekibi, Süper Lig'in 2. haftasında cumartesi günü Yukatel Denizlispor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına moralsiz başladı. Beşiktaş'a sahasında 3-1 kaybeden bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Newton yönetiminde antrenman yaptı. İki grup halinde çalışan Trabzonspor'da, ilk gruptaki oyuncular yenilenme, diğerleri ise telafi idmanı gerçekleştirdi.