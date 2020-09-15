Karadeniz ekibi, Süper Lig'in 2. haftasında cumartesi günü Yukatel Denizlispor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına moralsiz başladı. Beşiktaş'a sahasında 3-1 kaybeden bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Newton yönetiminde antrenman yaptı. İki grup halinde çalışan Trabzonspor'da, ilk gruptaki oyuncular yenilenme, diğerleri ise telafi idmanı gerçekleştirdi.
Moralsiz idman
Karadeniz ekibi, Süper Lig'in 2. haftasında cumartesi günü Yukatel Denizlispor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına moralsiz başladı.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 23:21 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2020 Salı 06:50