Trondsen şoku!

Bordo-mavili takıma Beşiktaş derbisi öncesi kötü bir haber geldi. Karadeniz devinin yeni transferlerinden Trondsen dün idmanda sakatlandı.

Top sürerken bir anda kendini yere bırakan 25 yaşındaki orta saha, acılar içinde kıvranmaya başladı. Hemen hastaneye götürülen 1.83 boyundaki Norveçli futbolcunun dizinde ödem oluştuğu ve pazar günü forma giyip giyemeyeceği bugün çekilecek MR sonrası netlik kazanacağı belirtildi. Sakatlığın hafif olmadığı dile getiriliyor.