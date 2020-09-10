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10 Eylül 2020, Perşembe
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şoku!

Trondsen şoku!

Bordo-mavili takıma derbisi öncesi kötü bir haber geldi. devinin yeni transferlerinden dün idmanda sakatlandı.

Top sürerken bir anda kendini yere bırakan 25 yaşındaki orta saha, acılar içinde kıvranmaya başladı. Hemen hastaneye götürülen 1.83 boyundaki Norveçli futbolcunun dizinde ödem oluştuğu ve pazar günü forma giyip giyemeyeceği bugün çekilecek MR sonrası netlik kazanacağı belirtildi. Sakatlığın hafif olmadığı dile getiriliyor.
  1. 10.9.2020
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