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10 Eylül 2020, Perşembe
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Şansalan yönetecek

Şansalan yönetecek

'de 2020-21 sezonunun ilk haftasında pazar günü oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş derbisini yönetecek.

'de 2020-21 sezonunun ilk haftasında pazar günü oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş derbisini yönetecek. Şansalan, daha önce Fırtına'nın sadece bir maçında düdük çaldı. Geçtiğimiz sezon son 16 turunda oynanan ve 2-0 kaybedilen Denizlispor karşılaşmasında Şansalan görev yaptı. Mücadele bu sonuçla bitince uzatmalara gidilmiş, uzatma dakikalarının başında ceza sahasına girmeye çalışan Nwakaeme, rakibi tarafından düşürülmüştü. Ancak hakem faul yerine Nwakaeme'ye aldatmaya yönelik hareketten sarı kart göstermiş, itiraz edince de kırmızı çıkarmıştı. Şansalan'ın VAR'a gitmemesi soru işareti oluşturmuştu.
  1. 10.9.2020
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