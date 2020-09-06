Ömür’ün durumu iyi - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
06 Eylül 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Ömür’ün durumu iyi

Ömür’ün durumu iyi

Ömür’ün durumu iyi

karşısında son bölümde sakatlanarak oyundan çıkan Abdülkadir Ömür'ün durumunun iyi olduğu bildirildi.

karşısında son bölümde sakatlanarak oyundan çıkan Abdülkadir Ömür'ün durumunun iyi olduğu bildirildi. Genç futbolcu dünkü çalışmaya takımla birlikte çıkarak bir süre kendini denedi. Ağrıları olmayınca, sağlık heyeti MR çekilmesine gerek duymadı.
  1. 6.9.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ömür’ün durumu iyi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA