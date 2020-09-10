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10 Eylül 2020, Perşembe
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Haberler Trabzonspor Manuel Da Costa gönderildi

Da gönderildi

Manuel Da Costa gönderildi

devi, Da 'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Herhangi bir ücret ödenmeyeceği belirtildi. Yapılan açıklama şu şekilde: "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Marouan Da Trindade arasındaki 31.01.2020 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir."
  1. 10.9.2020
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