Cardozo hala atıyor! - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
08 Eylül 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Cardozo hala atıyor

Cardozo hala atıyor!

Cardozo hala atıyor!

Geçtiğimiz yıllarda 'da da top koşturan 37 yaşındaki Paraguaylı oyuncu formasını giydiği Liertad'da gollerine devam ediyor.

2014-16 arası 'da forma giyen , ilerleyen yaşına rağmen gollerine devam ediyor. Paraguay Ligi takımlarından Libertad'da kariyerine devam eden 37 yaşındaki forvet, Guairena'yı 5-2 yendikleri maçta oyuna girdikten sonra attığı 2 golle takımını galibiyete taşıdı. Cardozo, Trabzonspor'da 66 maçta 28 kez fileleri sarsmıştı.

BREZİLYALI DAYANIŞMASI
Yeni transferler Brezilyalı Flavio ve Marlon antrenman dışındaki vakitlerinin büyük kısmını birbirleriyle geçiriyor. Yeni bir ülkeye ve şehre gelen ikili birbirlerine destek olarak, uyum sürecini atlatmaya çalışıyor. İki oyuncunun kısa süre geçmesine rağmen şimdiden Türkçe kelimeler öğrenmeye başlaması da takdir topluyor.

  1. 8.9.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Cardozo hala atıyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA