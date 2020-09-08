Cardozo hala atıyor!
Geçtiğimiz yıllarda Trabzonspor'da da top koşturan 37 yaşındaki Paraguaylı oyuncu Oscar Cardozo formasını giydiği Liertad'da gollerine devam ediyor.
2014-16 arası Trabzonspor'da forma giyen Oscar Cardozo, ilerleyen yaşına rağmen gollerine devam ediyor. Paraguay Ligi takımlarından Libertad'da kariyerine devam eden 37 yaşındaki forvet, Guairena'yı 5-2 yendikleri maçta oyuna girdikten sonra attığı 2 golle takımını galibiyete taşıdı. Cardozo, Trabzonspor'da 66 maçta 28 kez fileleri sarsmıştı.
BREZİLYALI DAYANIŞMASI
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