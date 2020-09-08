Cardozo hala atıyor!

2014-16 arası Trabzonspor'da forma giyen Oscar Cardozo, ilerleyen yaşına rağmen gollerine devam ediyor. Paraguay Ligi takımlarından Libertad'da kariyerine devam eden 37 yaşındaki forvet, Guairena'yı 5-2 yendikleri maçta oyuna girdikten sonra attığı 2 golle takımını galibiyete taşıdı. Cardozo, Trabzonspor'da 66 maçta 28 kez fileleri sarsmıştı.

BREZİLYALI DAYANIŞMASI

Yeni transferler Brezilyalı Flavio ve Marlon antrenman dışındaki vakitlerinin büyük kısmını birbirleriyle geçiriyor. Yeni bir ülkeye ve şehre gelen ikili birbirlerine destek olarak, uyum sürecini atlatmaya çalışıyor. İki oyuncunun kısa süre geçmesine rağmen şimdiden Türkçe kelimeler öğrenmeye başlaması da takdir topluyor.