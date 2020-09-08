Abdülkadir Ömür forvet arkasına
Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor taktik anlamında da hazırlıklarına devam ediyor. Yeni sezonda bordo-mavililerin başarılı oyuncusu Abdülkadir Ömür'ün forvet arkasında oynaması gündemde.
Abdülkadir Ömür'ün yeni sezonda forvet arkasında oynaması gündeme geldi. Eddie Newton'un sağ açığa transfer yapılması halinde genç yıldızını bu mevkide kullanmayı planladığı öğrenildi. Ömür bu mevkiye yabancı değil. Zira futbola başladığında forvet arkasında forma giydi. Abdülkadir'in forvet arkasında kendisini daha rahat hissettiği ve veriminin artacağı belirtiliyor.
- 8.9.2020
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