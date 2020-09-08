Beşiktaş için start veriliyor

Teknik direktör Newton'un takıma verdiği iki günlük izin sona erdi. Bordo-mavili takım, Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş ile sahasında oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına bugün yapacağı idmanla başlayacak. Rizespor ile oynanan hazırlık karşılaşmasında sakatlanan Vitor Pereira'nın ise tedavisine devam ediliyor.

DERBİNİN FAVORİSİ TRABZON

İddaa, Trabzonspor-Beşiktaş maçının oranlarını açıkladı. 13 Eylül Pazar günü saat 20.00'de oynanacak Süper Lig'in ilk derbi mücadelesinde favori Trabzonspor! Bordo-mavili ekibin galibiyetine 2,00 verilirken, siyah-beyazlıların deplasmanda kazanması için açıklanan oran 2,65 oldu.