Beşiktaş için start veriliyor
Trabzonspor'da iki günlük izin sona ererken, ligin ilk haftasında oynanacak olan zorlu Beşiktaş derbisi için hazırlıklar başladı. İşte detaylar...
Teknik direktör Newton'un takıma verdiği iki günlük izin sona erdi. Bordo-mavili takım, Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş ile sahasında oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına bugün yapacağı idmanla başlayacak. Rizespor ile oynanan hazırlık karşılaşmasında sakatlanan Vitor Pereira'nın ise tedavisine devam ediliyor.
DERBİNİN FAVORİSİ TRABZON
İddaa, Trabzonspor-Beşiktaş maçının oranlarını açıkladı. 13 Eylül Pazar günü saat 20.00'de oynanacak Süper Lig'in ilk derbi mücadelesinde favori Trabzonspor! Bordo-mavili ekibin galibiyetine 2,00 verilirken, siyah-beyazlıların deplasmanda kazanması için açıklanan oran 2,65 oldu.
- 8.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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