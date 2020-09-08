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08 Eylül 2020, Salı
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için start veriliyor

Beşiktaş için start veriliyor

'da iki günlük izin sona ererken, ligin ilk haftasında oynanacak olan zorlu derbisi için hazırlıklar başladı. İşte detaylar...

Teknik direktör Newton'un takıma verdiği iki günlük izin sona erdi. Bordo-mavili takım, 'in ilk haftasında ile sahasında oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına bugün yapacağı idmanla başlayacak. Rizespor ile oynanan hazırlık karşılaşmasında sakatlanan Vitor Pereira'nın ise tedavisine devam ediliyor.

DERBİNİN FAVORİSİ TRABZON
İddaa, -Beşiktaş maçının oranlarını açıkladı. 13 Eylül Pazar günü saat 20.00'de oynanacak Süper Lig'in ilk derbi mücadelesinde favori Trabzonspor! Bordo-mavili ekibin galibiyetine 2,00 verilirken, siyah-beyazlıların deplasmanda kazanması için açıklanan oran 2,65 oldu.

  1. 8.9.2020
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