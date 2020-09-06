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06 Eylül 2020, Pazar
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'e Sörloth yetmedi

Norveç'e Sörloth yetmedi

UEFA 'nde 'lu evinde ağırladığı Avusturya'ya 2-1 mağlup oldu.

UEFA 'nde 'lu evinde ağırladığı Avusturya'ya 2-1 mağlup oldu. 35 ve 54. dakikada yediği gollerle 2-0 geriye düşen Norveç'te 64'te Joshua King'in yerine oyuna giren Sörloth, 2 dakika sonra 'a asist yaptı. Ancak Haaland'ın golü Norveç'in puan almasına yetmedi. Sörloth futboluyla göz doldurdu.
  1. 6.9.2020
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