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06 Eylül 2020, Pazar
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Mesaiye devam

Mesaiye devam

Bordo-mavililer hazırlıklarına ara vermeden devam etti. yönetiminde 'nde sabah yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı.

Bordo-mavililer hazırlıklarına ara vermeden devam etti. yönetiminde 'nde sabah yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptakiler toparlanma, ikinci gruptakiler ise telafi antrenmanı gerçekleştirdi. Sakatlıkları büyük ölçüde geçen Yusuf Sarı ve Plaza takımdan ayrı koşu yaptılar
  1. 6.9.2020
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