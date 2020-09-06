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06 Eylül 2020, Pazar
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2 gün izin

2 gün izin

'da teknik heyet, futbolculara 2 gün izin verdi.

Teknik heyet, futbolculara 2 gün izin verdi. Bugün ve yarın dinlenecek olan bordo-mavililer, 'in ilk haftasında 13 Eylül Pazar günü Beşiktaş ile oynanacak derbinin hazırlıklarına salı günü devam edilecek
  1. 6.9.2020
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