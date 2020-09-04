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04 Eylül 2020, Cuma
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Taktik çalışma

Taktik çalışma

Bordo-mavililer hazırlıklarını dün sabah yaptığı idmanla sürdürdü.

Bordo-mavililer hazırlıklarını dün sabah yaptığı idmanla sürdürdü. Teknik direktör Eddie Newton yönetiminde 'nde gerçekleştirilen antrenmanda teknik ve taktiksel çalışmalar üzerinde durulduğu bildirildi.
  1. 4.9.2020
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