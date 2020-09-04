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04 Eylül 2020, Cuma
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Haberler Trabzonspor Hugo& Osorio girişimleri sürüyor

Hugo& Osorio girişimleri sürüyor

Hugo& Osorio girişimleri sürüyor

için Palmeiras'lı ve Porto'lu için de girişimler devam ediyor.

için Palmeiras'lı ve Porto'lu için de girişimler devam ediyor. Yönetim en kısa sürede bir isimle anlaşıp, maçına yetiştirmek istiyor.
  1. 4.9.2020
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