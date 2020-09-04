Hayalimize ulaşacağız - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
04 Eylül 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Hayalimize ulaşacağız

ulaşacağız

Hayalimize ulaşacağız

Başkan , kılpayı kaçırdıkları şampiyonluk hedefine mutlaka ulaşmak istediklerini söyledi.

Başkan , kılpayı kaçırdıkları şampiyonluk hedefine mutlaka ulaşmak istediklerini söyledi. "Hayalimizden vazgeçmedik" diyen Ağaoğlu, takıma gerekli takviyeleri yaparak 'e iyi bir giriş yapmak ve sonunda ipi göğüslemek istediklerini dile getirdi.
  1. 4.9.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hayalimize ulaşacağız haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA