Solum affetmez
Fırtına’nın yeni Norveçli’si Trondsen, “Trabzonspor benim için önemli bir fırsat. İyi bir sol ayağım var, şut şansı bulursam skora çok katkı yapabilirim” dedi.
Trabzonspor'un yeni Norveçli'si Anders Trondsen, kulübün medya merkezine konuştu. 25 yaşındaki orta saha, transferinde Sörloth'un çok büyük payının olduğunu belirtirken, takımla hemen kaynaştığını söyledi:
* Alışma sürecim gayet iyi gidiyor, fiziken de iyi durumdayım.
* Sörloth ile 15- 16 ve 21 yaş altı takımlarında hep beraberdik. Burada olması işimi kolaylaştırıyor.
* Transferim çok hızlı gelişti. Trabzonspor'un çok önemli bir fırsat olduğunu ve hemen gitmem gerektiğini düşündüm.
* Sörloth ile her gün görüşüyorduk. Neredeyse gelmeden takımı tamamen tanıyordum.
* Zeki oyunculardan kurulu bir ekibiz. Böyle oyuncularla oynamak kolaydır.
* İyi bir sol ayağım olduğunu düşünüyorum. Hızlı bir oyuncuyum. Şut atma fırsatı bulduğumda skora pek çok katkıda bulunabilirim.
TARAFTARIN ÜNÜNÜ BİLİYORUM
Norveç Ligi'nde fiziğin öne çıktığını, Türkiye'de ise tempo+kalitenin daha yüksek olduğunu dile getiren Trondsen, bordo-mavili taraftarları da övdü: "Ne kadar büyük bir taraftar kitlemizin olduğunu duydum. Bunu zaten biliyordum. Umarım kısa süre içinde bu pandemi süreci biter. Onların önüne çıkmayı dört gözle bekliyorum."
TRABZON İLE TRONDHEİM BENZİYOR
Trondsen, "Trabzon ile yaşadığım Trondheim benziyor. İkisi de küçük şehirler. Çok dışarı çıkamadım ancak Sörloth deniz kenarında çok güzel restoranlar olduğunu söyledi" diye konuştu.
- 4.9.2020
- Galatasaray'dan Fatih Terim paylaşımı! "İyi ki doğdun İmparator"
- Şenol Güneş: En iyi performansı veren kişi Uğurcan'dı
- Vedat Muriqi giderse yerine kim gelecek? Canlı yayında açıkladı!
- Emre Bol: Mevlüt Erdinç Hatayspor veya Karagümrük'e transfer olacak
- Martin Linnes'ten Norveç Milli Takımı antrenmanında Türkçe motivasyon konuşması!
- Milli Takım'da dikkat çeken kare! Emre Kılınç ve Mert Hakan...
- İşte sosyal medyada Arda Turan tepkileri!
- Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Anlaşma sağlandı! Yıldız golcü kiralanıyor
- Fenerbahçe'de Ozan Tufan kararı! Yeni transferlerle bambaşka 11...
- Usta yazar, Belhanda ve Fatih Terim'i topa tuttu! "Taraftarı uyutmak için..."
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Solum affetmez haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.