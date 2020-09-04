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04 Eylül 2020, Cuma
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Solum affetmez

Solum affetmez

Fırtına’nın yeni ’si , “ benim için önemli bir fırsat. İyi bir sol ayağım var, şut şansı bulursam skora çok katkı yapabilirim” dedi.

'un yeni 'si Anders , kulübün medya merkezine konuştu. 25 yaşındaki orta saha, transferinde 'un çok büyük payının olduğunu belirtirken, takımla hemen kaynaştığını söyledi:

* Alışma sürecim gayet iyi gidiyor, fiziken de iyi durumdayım.

* Sörloth ile 15- 16 ve 21 yaş altı takımlarında hep beraberdik. Burada olması işimi kolaylaştırıyor.

* Transferim çok hızlı gelişti. Trabzonspor'un çok önemli bir fırsat olduğunu ve hemen gitmem gerektiğini düşündüm.

* Sörloth ile her gün görüşüyorduk. Neredeyse gelmeden takımı tamamen tanıyordum.

* Zeki oyunculardan kurulu bir ekibiz. Böyle oyuncularla oynamak kolaydır.

* İyi bir sol ayağım olduğunu düşünüyorum. Hızlı bir oyuncuyum. Şut atma fırsatı bulduğumda skora pek çok katkıda bulunabilirim.

TARAFTARIN ÜNÜNÜ BİLİYORUM
Norveç Ligi'nde fiziğin öne çıktığını, 'de ise tempo+kalitenin daha yüksek olduğunu dile getiren Trondsen, bordo-mavili taraftarları da övdü: "Ne kadar büyük bir taraftar kitlemizin olduğunu duydum. Bunu zaten biliyordum. Umarım kısa süre içinde bu pandemi süreci biter. Onların önüne çıkmayı dört gözle bekliyorum."

TRABZON İLE TRONDHEİM BENZİYOR
Trondsen, "Trabzon ile yaşadığım Trondheim benziyor. İkisi de küçük şehirler. Çok dışarı çıkamadım ancak Sörloth deniz kenarında çok güzel restoranlar olduğunu söyledi" diye konuştu.

  1. 4.9.2020
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