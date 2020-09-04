Solum affetmez

Trabzonspor'un yeni Norveçli'si Anders Trondsen, kulübün medya merkezine konuştu. 25 yaşındaki orta saha, transferinde Sörloth'un çok büyük payının olduğunu belirtirken, takımla hemen kaynaştığını söyledi:

* Alışma sürecim gayet iyi gidiyor, fiziken de iyi durumdayım.

* Sörloth ile 15- 16 ve 21 yaş altı takımlarında hep beraberdik. Burada olması işimi kolaylaştırıyor.

* Transferim çok hızlı gelişti. Trabzonspor'un çok önemli bir fırsat olduğunu ve hemen gitmem gerektiğini düşündüm.

* Sörloth ile her gün görüşüyorduk. Neredeyse gelmeden takımı tamamen tanıyordum.

* Zeki oyunculardan kurulu bir ekibiz. Böyle oyuncularla oynamak kolaydır.

* İyi bir sol ayağım olduğunu düşünüyorum. Hızlı bir oyuncuyum. Şut atma fırsatı bulduğumda skora pek çok katkıda bulunabilirim.



TARAFTARIN ÜNÜNÜ BİLİYORUM

Norveç Ligi'nde fiziğin öne çıktığını, Türkiye'de ise tempo+kalitenin daha yüksek olduğunu dile getiren Trondsen, bordo-mavili taraftarları da övdü: "Ne kadar büyük bir taraftar kitlemizin olduğunu duydum. Bunu zaten biliyordum. Umarım kısa süre içinde bu pandemi süreci biter. Onların önüne çıkmayı dört gözle bekliyorum."



TRABZON İLE TRONDHEİM BENZİYOR

Trondsen, "Trabzon ile yaşadığım Trondheim benziyor. İkisi de küçük şehirler. Çok dışarı çıkamadım ancak Sörloth deniz kenarında çok güzel restoranlar olduğunu söyledi" diye konuştu.