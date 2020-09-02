Trabzonspor'a pas ustası! Teklif yapıldı
Yeni sezon için çalışmalarına aralıksız devam eden Trabzonspor'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Ivan Marcone’de sürekli problem çıkması üzerine Karadeniz ekibi rotasını Fransa’ya kırdı. 22 yaşındaki yıldız isim için Saint Etienne ile görüşmeler başladı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri
Bordo-mavililer orta sahasını Anders Trondsen ve Flavio'yu alarak güçlendirmişti. İki transferde Samsunspor maçında geçer not alırken teknik direktör Eddie Newton stoper ile birlikte bu bölgeye hala takviye gerektiğini ifade etmişti. Trabzonspor'un uzun süredir istediği Ivan Marcone'de hem kulübü Boca Juniors sorun çıkartıyor hem de oyuncunun koronavirüs testi negatife dönmediği için karantina süresi uzuyor. Fırtına, alternatif isimlerle görüşmeye başladı.
İLK ÖNERİ DÜŞÜK BULUNDU
Trabzonspor, Saint Etienne ile Wahbi Khazri için görüşürken gündeme Mahdi Camara da girdi. Bordo-mavililer 22 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu için yeşilbeyazlı ekibe ilk teklifini yaptı. Ancak Fransız basınında çıkan haberlere göre Karadeniz ekibinin önerisinin ilk etapta düşük bulunduğu belirtildi. Camara'nın Saint Etienne ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Fransız kulübü 2 milyon euro istiyor. Fırtına 1.2 milyon önerdi.
PAS USTASI
Camara dinamik bir oyuncu. Rahat top kazanıyor. Pas ortalaması yüzde 90'ın üzerinde. Tekniği ve oyun aklı yüksek. Fizik kalitesini 90 dakikaya yayabiliyor. Geliştirmesi gereken özelliği olarak skora daha fazla katkı yapması gösteriliyor.
- 2.9.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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