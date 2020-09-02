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02 Eylül 2020, Çarşamba
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Haberler Trabzonspor Fırtına'ya pas ustası! Teklif yapıldı

'a pas ustası! Teklif yapıldı

Trabzonspor'a pas ustası! Teklif yapıldı

Yeni sezon için çalışmalarına aralıksız devam eden 'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... ’de sürekli problem çıkması üzerine ekibi rotasını ’ya kırdı. 22 yaşındaki yıldız isim için ile görüşmeler başladı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri

Bordo-mavililer orta sahasını Anders Trondsen ve Flavio'yu alarak güçlendirmişti. İki transferde maçında geçer not alırken teknik direktör Eddie Newton stoper ile birlikte bu bölgeye hala takviye gerektiğini ifade etmişti. 'un uzun süredir istediği 'de hem kulübü sorun çıkartıyor hem de oyuncunun koronavirüs testi negatife dönmediği için karantina süresi uzuyor. Fırtına, alternatif isimlerle görüşmeye başladı.

İLK ÖNERİ DÜŞÜK BULUNDU
Trabzonspor, ile Wahbi Khazri için görüşürken gündeme Mahdi Camara da girdi. Bordo-mavililer 22 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu için yeşilbeyazlı ekibe ilk teklifini yaptı. Ancak Fransız basınında çıkan haberlere göre ekibinin önerisinin ilk etapta düşük bulunduğu belirtildi. Camara'nın Saint Etienne ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Fransız kulübü 2 milyon euro istiyor. Fırtına 1.2 milyon önerdi.

Référence14Sport: Mercato : Mahdi Camara prolonge avec l'AS Saint-Étienne

PAS USTASI
Camara dinamik bir oyuncu. Rahat top kazanıyor. Pas ortalaması yüzde 90'ın üzerinde. Tekniği ve oyun aklı yüksek. Fizik kalitesini 90 dakikaya yayabiliyor. Geliştirmesi gereken özelliği olarak skora daha fazla katkı yapması gösteriliyor.

  1. 2.9.2020
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