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02 Eylül 2020, Çarşamba
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Osorio-Hugo tamam

Osorio-Hugo tamam

Portekiz basını Osorio’nun, Brezilyalılar da ’nun Fırtına ile anlaştığını duyurdu. İki habere göre imzalar yakın.

temsilcisi, savunma hattını baştan sona yeniliyor. Sağ bek Joao Pereira ile sözleşme yenileyen , stoperde Manuel Da Costa ve Majid Hosseini'yi satmayı planlıyor. Teklif gelirse Gaston Campi de gönderilecekler arasında. Teknik direktör Eddie Newton'ın isteği doğrultusunda kadroya katılmak istenen iki isim Yordan Osorio ve . İki oyuncu için de güzel haberler geliyor. Portekiz basını, Porto'nun oyuncusu olan Osorio için iki kulübün anlaştığını, futbolcunun satın alma opsiyonuyla kiralancağını duyurdu. basını da Trabzonspor'un Vitor Hugo ile her konuda el sıkıştığını, başarılı stoperin kulübü Palmeiras'ın da ikna olmaya yaklaştığını yazdı.
  1. 2.9.2020
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