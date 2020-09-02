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02 Eylül 2020, Çarşamba
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MR’a girecek

Marlon MR’a girecek

Yeni transferlerden 'un maçında sakatlandığı belirtildi.

Yeni transferlerden 'un maçında sakatlandığı belirtildi. Arka adalesinde sertleşme hisseden Brezilyalı sol bekin yapılan ilk kontrol sonrası durumunun ciddi olmadığı öğrenildi. Ancak kesin sonucun MR sonrası belirleneceği ifade edildi. 23 yaşındaki futbolcu bugün MR'a girecek. Tedavisine hemen başlandı.
  1. 2.9.2020
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