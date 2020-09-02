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02 Eylül 2020, Çarşamba
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Erdoğan’a gidiyorlar

Erdoğan’a gidiyorlar

Ağaoğlu ve futbolcular bugün Başkan Erdoğan’a ziyarette bulunacak.

'de bugün önemli bir zirve var. Bordo-mavili ekibin başkanı Ahmet Ağaoğlu ve futbolcular Başkan 'a ziyarette bulunacak. Ağaoğlu ve oyuncular bu görüşmede Türk futbolu ve 'daki gelişmelerle ilgili Başkan Erdoğan'a bilgiler verecek. Eski bir futbolcu olan Başkan Erdoğan ile Trabzonsporlu oyuncuların keyifli bir sohbet yapması bekleniyor.
  1. 2.9.2020
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