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02 Eylül 2020, Çarşamba
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Rize maçı A Spor’da

Rize maçı A Spor’da

, BB Erzurumspor maçı iptal olunca komşusu ile hazırlık karşılaşması oynamak için anlaşmıştı.

, BB Erzurumspor maçı iptal olunca komşusu ile hazırlık karşılaşması oynamak için anlaşmıştı. Mücadelenin Cumartesi günü oynanacağı açıklanmıştı ancak bir değişiklik oldu. Resmi siteden yapılan duyuruda iki ekibini karşı karşıya getirecek maçın 4 Eylül Cuma 17.00'de oynanması kararlaştırıldı. Bu karşılaşmayı A SPOR naklen ekranlara getirecek.
  1. 2.9.2020
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