Anderson Talisca Süper Lig'e dönüyor! Menajeriyle temasa geçildi

Bir dönem ülkemiz takımlarından Beşiktaş'ta forma giyen ve gösterdiği performansla iz bırakan Anderson Talisca'nın transferiyle ilgili gündem yaratacak bir gelişme yaşandı. Süper Lig devi yıldız futbolcuyu 1 yıllık kiralama konusunda menajeriyle temasa geçti.