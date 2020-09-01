Anderson Talisca Süper Lig'e dönüyor! Menajeriyle temasa geçildi - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Eylül 2020, Salı
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Haberler Galeri Anderson Talisca Süper Lig'e dönüyor! Menajeriyle temasa geçildi

Anderson Talisca Süper Lig'e dönüyor! Menajeriyle temasa geçildi

Bir dönem ülkemiz takımlarından Beşiktaş'ta forma giyen ve gösterdiği performansla iz bırakan Anderson Talisca'nın transferiyle ilgili gündem yaratacak bir gelişme yaşandı. Süper Lig devi yıldız futbolcuyu 1 yıllık kiralama konusunda menajeriyle temasa geçti.

1 Eylül 2020 Salı 15:55 Güncelleme: 01.09.2020 15:55
Anderson Talisca Süper Lig'e dönüyor! Menajeriyle temasa geçildi

Süper Lig'de 2020-21 sezonunun başlamasına az bir zaman kala tüm ekipler transfer çalışmalarına hız vermiş durumda.

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Anderson Talisca Süper Lig'e dönüyor! Menajeriyle temasa geçildi

Yenilenmiş kadrolarla şampiyonluk parolasıyla lige başlayacak olan Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor eksik kalan bölgeler için girişimlerini sürdürüyor.

Anderson Talisca Süper Lig'e dönüyor! Menajeriyle temasa geçildi

Bir dönem ülkemizde Beşiktaş forması giyen Anderson Talisca, Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor.

Anderson Talisca Süper Lig'e dönüyor! Menajeriyle temasa geçildi

Transfer döneminde Fenerbahçe'nin de gündemine gelen yıldız futbolcu için ezeli rakip devreye girdi.

Anderson Talisca Süper Lig'e dönüyor! Menajeriyle temasa geçildi

TRABZONSPOR'DAN TALISCA BOMBASI!
Türkiye'nin haberine göre, Trabzonspor, Sosa'nın boşluğunu Talisca ile doldurmayı amaçlıyor.

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