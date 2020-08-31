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31 Ağustos 2020, Pazartesi
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Zafer Bayramı kutlandı

Zafer Bayramı kutlandı

'nı hem hesaplarından hem de antrenmanda kutladı.

, 'nı hem hesaplarından hem de antrenmanda kutladı. Sosyal medyada 'ün fotoğrafıyla birlikte bir kutlama mesajı yayınlandı. İdmanda ise teknik direktör Eddie Newton ve oyuncular bayrağımızın etrafında birleşti.

  1. 31.8.2020
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