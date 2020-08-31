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31 Ağustos 2020, Pazartesi
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Ekvadorlular yakın takipte

Ekvadorlular yakın takipte

'nun keşfi , tarafından kiralık olarak kadroya katılmıştı.

'nun keşfi , tarafından kiralık olarak kadroya katılmıştı. İlk maçını 'a karşı oynadı. Ekvador basını, 21 yaşındaki oyuncunun performansını yeterli buldu.

  1. 31.8.2020
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