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31 Ağustos 2020, Pazartesi
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yine pozitif

Ivan Marcone yine pozitif

 'nın yakın takibinde bulunan , corona virüsünü bir türlü atlatamıyor.

'nın yakın takibinde bulunan , corona virüsünü bir türlü atlatamıyor. 30 yaşındaki futbolcunun ikinci testi de pozitif çıktı. Bu sebeple karantina süresi 14 gün daha uzadı. Fırtına, ile henüz anlaşamazken, oyuncunun hala corona virüsünden kurtulamaması da transferi zora sokuyor.

  1. 31.8.2020
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