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31 Ağustos 2020, Pazartesi
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Bankalar Birliği hariç borcu yok

Bankalar Birliği hariç borcu yok

'da başkan göreve geldiğinden beri 75 milyon euro'ya yakın ödedi.

'da başkan göreve geldiğinden beri 75 milyon euro'ya yakın ödedi. Kulübün şu anda Bankalar Birliği'ne 107 milyon euro borcu bulunuyor.

BORSADA UÇTU

ekibinin hisseleri borsada yükseliyor. 342 milyon'dan 1 milyar 145 milyona kadar ulaştı. Yüzde 320 değer kazandı.

  1. 31.8.2020
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