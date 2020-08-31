Bankalar Birliği hariç borcu yok

Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu göreve geldiğinden beri 75 milyon euro'ya yakın borç ödedi. Kulübün şu anda Bankalar Birliği'ne 107 milyon euro borcu bulunuyor.

BORSADA UÇTU

Karadeniz ekibinin hisseleri borsada yükseliyor. 342 milyon'dan 1 milyar 145 milyona kadar ulaştı. Yüzde 320 değer kazandı.